В России ослабили ограничения по биржевым ценам на топливо

«Ъ»: Петербургская биржа ослабила лимиты изменения цен на топливо с 27 мая

Петербургская биржа с 27 мая на фоне снижения суточных объемов торгов ослабила введенные в конце марта лимиты на изменения цен на бензин и дизельное топливо. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Для бензинов АИ-92 и АИ-95 предел суточного повышения увеличении с 0,01 процента от текущей рыночной цены до 0,1 процента.

Для летнего и межсезонного дизельного топлива послабления еще существенней — с 0,01 процента до 0,25 процента.

Лимиты для снижения сохранены на уровне минус три процента. Одновременно биржа решила ограничить число лотов и заявок для торговли топливом. С этого момента в режиме предзаявок и аукциона открытия один участник имеет право подать только одну заявку на один лот, а не на два, как было в последнее время.

Источники издания в отрасли указывают, что нефтекомпании получили рекомендации сократить экспорт дизельного топлива, хотя о его запрете речи пока не идет. Внеплановые из-за атак беспилотников и сезонные ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) привели к сокращению предложения на топливном рынке, что сказывается и на доступности товаров на бирже.

Генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин предположил, что изменение лимита произошло в рамках административного торга. С мая отменяется мораторий на обнуление демпферных выплат, что грозит нефтяникам снижением доходов, а нынешний шаг Петербургской биржи, напротив, позволяет им ожидать более существенного роста цен.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко напоминает о нерыночном характере оптовых цен на топливо в последние два месяца, что лишило производителей стимула наращивать переработку. Продление такого характера их деятельности было бы чревато дефицитом.

Накануне вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с нефтяными компаниями поручил Минэнерго, Минфину и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вести мониторинг топливного рынка в России, чтобы не упустить момент, когда может понадобиться дополнительное реагирование.