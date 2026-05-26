17:12, 26 мая 2026

Правительство усилило мониторинг ситуации с топливом в стране

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго, Минфину и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вести мониторинг топливного рынка в России, чтобы не упустить момент, когда может понадобиться дополнительное реагирование. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства по итогам совещания с представителями энергетических компаний и отраслевых ведомств.

На встрече обсуждались баланс спроса и предложения, динамика внутреннего потребления, меры по поддержанию стабильного снабжения нефтепродуктами всего рынка.

В ходе торгов на Петербургской бирже во вторник, 26 мая, стоимость тонны бензина Аи-95 выросла на 3,24 процента, до максимальных с ноября прошлого года 74 954 рублей. Такая динамика наблюдается на фоне резкого снижения объема торгов этой категорией топлива с начала месяца.

Ранее власти Севастополя ввели ограничения на розничные продажи топлива. В одни руки на АЗС будут отпускать не более 20 литров. Глава региона Михаил Развожаев объяснил ситуацию «определенными логистическими сложностями, причины которых известны».

В прошлом году проблемы с доступностью бензина в ряде регионов России наблюдалось с августа. Справиться с проблемой удалось в октябре.

