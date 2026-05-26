Гражданин Литвы получил в России девять лет колонии за товар из Польши

В Калининграде осудили гражданина Литвы за попытку продать 70 кг наркотиков

В Калининграде осудили гражданина Литвы за попытку продать 70 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда региона.

Он признан виновным по статье 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, 53-летний гражданин Литвы и неустановленное лицо (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) в январе этого года, находясь за пределами России, договорились о приобретении наркотического средства гашиш для дальнейшей перевозки его в Калининград и реализации там.

После приобретения 70 килограммов наркотического вещества их сообщник спрятал его в машине и доставил на таможенный пост МАПП «Мамоново-2». После чего обвиняемый должен был с ним встретиться и забрать наркотик для дальнейшего хранения и сбыта.

Сотрудники ФСБ и областной таможни обнаружили и изъяли из автомобиля наркотическое вещество, а вместо него изготовили и положили муляж. При попытке забрать наркотики злоумышленник был задержан.

В суде он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что российский студент организовал наркопитомник в арендованной квартире.