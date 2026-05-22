11:20, 22 мая 2026

Российский студент организовал наркопитомник в арендованной квартире

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве арестовали студента за наркопитомник в арендованной квартире. Об этом сообщает «МВД Медиа» в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 228.1 («Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

По данным ведомства, в ходе проверки оперативной информации сотрудники правоохранительных органов вышли на 22-летнего студента одного из столичных вузов. Прибыв по месту его жительства на Совхозной улице в Химках Московской области, полицейские при личном досмотре изъяли у него пакетик с растительным содержимым. При обыске были обнаружены еще два свертка и пять пластиковых емкостей с аналогичным веществом, а также весы, вакуумные пакеты и удобрения.

В соседнем доме, где молодой человек арендовал еще одну квартиру, было обнаружено 145 кустов конопли, необходимое для выращивания оборудование, контейнер с измельченными частями растений и вакууматор.

Как установила экспертиза, изъятым веществом оказалась марихуана весом более 700 граммов.

Ранее сообщалось, что спрятавшие более двух тысяч свертков кладмены попались в российском регионе.

