Рютте назвал число оплачивающих оружие для Украины стран НАТО

Рютте: Шесть стран НАТО взяли на себя основное бремя помощи Украине

Финансовое бремя по закупке американского оружия для Украины лежит на шести-семи странах альянса. Об этом сообщил журналистам перед стартом встречи глав МИД НАТО в шведском Хельсингборге генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

По словам Рютте, европейские государства оплачивают для Киева американские системы ПВО, включая Patriot, а также ракеты к ним. «Я хочу добиться, чтобы бремя распределялось равномернее», — подчеркнул генсек НАТО, призвав остальные страны блока присоединиться к закупкам.

Рютте добавил, что пока усилий шести-семи стран достаточно, чтобы Украина получала ключевые вооружения из США. Среди главных тем встречи министров также значатся подготовка к июльскому саммиту в Анкаре и наращивание производства оружия для сдерживания России, которую в НАТО считают долгосрочной угрозой.

Ранее Рютте заявил, что странам НАТО необходимо увеличить и более равномерно распределить расходы на поддержку Украины среди участников альянса. По его словам, сейчас финансовая нагрузка внутри НАТО распределена неравномерно. Небольшая группа стран, включая Швецию, Канаду, Германию, Нидерланды и Данию, берет на себя основную часть расходов, тогда как многие другие государства вносят недостаточный вклад в поддержку Украины.