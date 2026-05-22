Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:03, 22 мая 2026Мир

Рютте назвал число оплачивающих оружие для Украины стран НАТО

Рютте: Шесть стран НАТО взяли на себя основное бремя помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / Reuters

Финансовое бремя по закупке американского оружия для Украины лежит на шести-семи странах альянса. Об этом сообщил журналистам перед стартом встречи глав МИД НАТО в шведском Хельсингборге генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

По словам Рютте, европейские государства оплачивают для Киева американские системы ПВО, включая Patriot, а также ракеты к ним. «Я хочу добиться, чтобы бремя распределялось равномернее», — подчеркнул генсек НАТО, призвав остальные страны блока присоединиться к закупкам.

Рютте добавил, что пока усилий шести-семи стран достаточно, чтобы Украина получала ключевые вооружения из США. Среди главных тем встречи министров также значатся подготовка к июльскому саммиту в Анкаре и наращивание производства оружия для сдерживания России, которую в НАТО считают долгосрочной угрозой.

Ранее Рютте заявил, что странам НАТО необходимо увеличить и более равномерно распределить расходы на поддержку Украины среди участников альянса. По его словам, сейчас финансовая нагрузка внутри НАТО распределена неравномерно. Небольшая группа стран, включая Швецию, Канаду, Германию, Нидерланды и Данию, берет на себя основную часть расходов, тогда как многие другие государства вносят недостаточный вклад в поддержку Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на Ярославскую область

    Европейского блогера заблокировали из-за слов о сбросе ядерной бомбы на Москву

    Стало известно о важной договоренности США и Ирана

    Названы три «золотых» напитка для мозга

    Иностранку задержали в аэропорту России за серебро в рюкзаке

    Россия взяла под контроль крупный населенный пункт в Запорожской области

    Бывшего бойца UFC депортировали из России

    Вертолеты армии США MH-47G станут заправщиками

    «Мисс мира-2008» появилась в Каннах в наряде российского бренда

    Названы цели группового и массированных ударов российских войск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok