12:49, 22 мая 2026Мир

В Германии придумали новый способ дать денег Украине

Spiegel: Глава МИД ФРГ Вадефуль представит новый механизм финансирования Украины
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль представит новый механизм финансирования Украины без участия США в ходе встречи с коллегами из стран Североатлантического альянса в Хельсингборге. О новой инициативе сообщает Der Spiegel.

«Вадефуль планирует представить механизм долгосрочного финансирования обороны Украины без участия США. Киев столкнется с дефицитом бюджета в размере приблизительно 40 миллиардов евро в течение следующих двух лет. Ожидается, что партнеры по НАТО вмешаются и, в свою очередь, получат выгоду от украинской индустрии беспилотников — возможности, которых самой Европе не хватает», — передает издание.

Каких-либо подробностей о том, как конкретно будет работать механизм, журнал не привел.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе и призывает блок рассмотреть этот вопрос, поскольку Берлин пытается вдохнуть новую жизнь в процесс расширения объединения.

