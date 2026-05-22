Политолог Мезюхо: Украинская политическая элита может отстранить Зеленского

Сегодня у украинской политической элиты есть все механизмы для отстранения Владимира Зеленского с должности президента страны, заявил политолог Иван Мезюхо. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук давно должен был вступить в должность исполняющего обязанности президента Украины.

На Украине активно готовится отстранение Зеленского, заявил ранее находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его словам, свидетельствами тому являются дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) против ближнего круга украинского лидера и требования со стороны Европы о передаче контроля над силовыми структурами и Генеральной прокуратурой.

«Александру Дубинскому в СИЗО, конечно, что-то видно, но я думаю, что далеко не все. На самом деле, на сегодняшний день у украинской политической элиты есть все механизмы для отстранения Владимира Зеленского с должности президента Украины, которую он незаконно занимает. Во-первых, глава Верховной Рады Украины, господин Стефанчук, уже давно должен был вступить в должность исполняющего обязанности президента Украины. Украинский парламент является единственным более-менее легитимным органом государственной власти в этой стране. В любой момент, чисто теоретически, депутаты Верховной Рады Украины могут сказать свое слово», — сказал Мезюхо.

По мнению политолога, НАБУ сегодня не публикует сведения о непосредственной персональной коррупции Зеленского по причине его так называемого президентского иммунитета.

«По крайней мере, об этом говорят украинские журналисты в интернет-стримах, неподконтрольных офису Владимира Зеленского. Безусловно, все понимают, что главным фигурантом "Миндичгейта" является именно главарь киевской клики. Возможно, именно с этим и связаны публикации о том, что в отношении его супруги [Елены Зеленской] готовится уголовное дело», — отметил Мезюхо.

Я не исключаю того, что в связи с развитием "Миндичгейта", в конце концов, будут опубликованы хоть какие-то, может, не прямые, но косвенные сведения о причастности к коррупционным деяниям непосредственно Владимира Зеленского. Это будет какой-то намек. В обозримой перспективе это возможно Иван Мезюхо политолог

Политолог не исключил, что подобное может произойти до выборов в Палату представителей США. Президент Дональд Трамп на фоне внутриполитических и внешнеполитических провалов будет пытаться переключить информационные потоки американского общества с провальных тем.

«Речь идет о налогах, миграционной политике, нарастающем топливном кризисе. Чтобы переключить эти информационные потоки, Трамп может вновь более активно заняться вопросами внешней политики. На фоне иранского провала проще говорить об Украине, давить на Кубу, рассуждать о перспективах сотрудничества с полупокоренной Венесуэлой, вновь актуализировать тему передачи контроля Гренландии Соединенным Штатам Америки», — подчеркнул Мезюхо.

Сегодня Зеленский больше всего боится выборов в Палату представителей США. От них во многом зависит развитие «Миндичгейта». НАБУ, САП и антикоррупционный суд создавались с Демпартией США совместно с европейцами. При этом у Трампа есть рычаги давления на эту так называемую антикоррупционную инфраструктуру на Украине, добавил политолог.

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник ранее сообщил, что заявления о проведении выборов на Украине в 2027 году не более, чем очередные обещания.