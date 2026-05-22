В Европе задумали сделать кредиты дороже

Демарко: ЕЦБ может повысить процентные ставки в июне из-за рисков инфляции

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на июньском заседании может повысить процентные ставки в июне из-за рисков инфляции. О том, что регулятор задумался о возможности сделать кредиты дороже, заявил глава ЦБ Мальты и член управляющего совета ЕЦБ Александер Демарко, его слова приводит «Интерфакс»

По словам политика, НЦБ подталкивают к этому решению проинфляционные риски.

«В июне, скорее всего, нам придется их повысить Нам необходимо послать сигнал о том, что мы привержены своей среднесрочной цели. Дело в сохранении доверия», — пояснил Демарко.

Рост цен в еврозоне ускорился до трех процентов, ситуацию усложняет риск сохранения высокой стоимости энергоносителей. При этом базовая инфляция не выросла так сильно, и одного-двух повышений ставок может оказаться достаточно, допустил он.

Ряд европейских стран не первый месяц готовится к неизбежному росту инфляции. При этом в ЕЦБ уверены, что нынешние проблемы отличаются от ситуации времен нефтяного эмбарго 1970-х, поскольку, кроме продолжительного периода высокой инфляции, европейские страны столкнулись тогда с очень высоким уровнем безработицы, а сейчас такого не наблюдается.