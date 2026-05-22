15:42, 22 мая 2026Силовые структуры

Две россиянки попали под следствие за перевод денег в иностранный банк

В Запорожской области задержали двух женщин по делу о госизмене
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Запорожской области задержали двух женщин по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Они обвиняются по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что две местные жительницы через мобильные приложения украинских банков перевели свыше 80 тысяч рублей на счета, используемые Вооруженными силами Украины.

Сотрудники ФСБ совместно с СОБР «Смерч-А» Росгвардии провели задержание женщин.

Ранее сообщалось, что россиянин пойдет под суд за госизмену в мессенджере.

