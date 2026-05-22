16:32, 22 мая 2026

МИД сделал заявление об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Луганской Народной Республике (ЛНР) пострадали 40 человек, 4 — погибли. Об этом заявил МИД России в Telegram.

«Совершенный удар не мог быть случайным. Это была выдержанная в духе германских нацистов целенаправленная атака против гражданского населения. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов», — подчеркнули в ведомстве.

В Министерстве иностранных дел России призвали международные структуры и мировую общественность осудить действия Киева.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Сообщалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.

