16:42, 22 мая 2026

Страна Европы не полностью поддержала 20-й пакет санкций против России

Bloomberg: Швейцария воздержалась от антироссийских санкций против 7 компаний
Кирилл Луцюк

Фото: Boris Stroujko / Shutterstock / Fotodom

Швейцария присоединилась к 20-му пакету санкций Европейского союза против России и Белоруссии, но сделала несколько исключений. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, Швейцария воздержалась от введения санкций против семи компаний в третьей стране, заявив о гарантиях того, что обход рестрикций не будет реализован. Кроме того, она пригрозила некими масштабными мерами в финансовом, энергетическом и торговом секторах.

По данным ТАСС, под санкции, которые поддержала Швейцария, попали 115 физических и 60 юридических лиц, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу и энергетическому сектору России.

Ранее сообщалось, что с 13 декабря прошлого года Швейцария решила расширить список антироссийских санкций, приняв ряд мер в рамках 19-го пакета Евросоюза.

Кроме того, весной 2025 года Швейцария ужесточила ограничения на экспорт товаров двойного, военного и технологического назначения, а также ввела запрет на поставки в Россию хромовых руд и программного обеспечения для разведки месторождений нефти и газа.

