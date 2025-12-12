Швейцария ввела новые санкции против России

Швейцария присоединилась к ряду антироссийских санкций в рамках 19-го пакета ЕС

Швейцария с 13 декабря расширяет список антироссийских санкций, приняв ряд мер в рамках 19-го пакета Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь также идет об ограничениях в отношении Белоруссии.

Считающая себя нейтральной страной Швейцария последовательно поддерживает санкции, вводимые Брюсселем в отношении Москвы. Так, в мае страна присоединилась ко всем мерам принятого в феврале 16-го пакета Евросоюза.

Осенью 2022 года Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия в Россию и на Украину. Однако после этого представители властей конфедерации начали обсуждать возможность непрямых военных поставок Киеву. В итоге несколько дней назад швейцарский парламент одобрил возможность открытия реэкспорта вооружений.