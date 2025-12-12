Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:52, 12 декабря 2025Экономика

Швейцария ввела новые санкции против России

Швейцария присоединилась к ряду антироссийских санкций в рамках 19-го пакета ЕС
Дмитрий Воронин

Фото: Pascal Lauener / Reuters

Швейцария с 13 декабря расширяет список антироссийских санкций, приняв ряд мер в рамках 19-го пакета Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь также идет об ограничениях в отношении Белоруссии.

Считающая себя нейтральной страной Швейцария последовательно поддерживает санкции, вводимые Брюсселем в отношении Москвы. Так, в мае страна присоединилась ко всем мерам принятого в феврале 16-го пакета Евросоюза.

Осенью 2022 года Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия в Россию и на Украину. Однако после этого представители властей конфедерации начали обсуждать возможность непрямых военных поставок Киеву. В итоге несколько дней назад швейцарский парламент одобрил возможность открытия реэкспорта вооружений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на обязательное условие Киева для прекращения конфликта

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Образ 13-летней дочери Бейонсе на новых фото оценили фразой «синдром загнанного ребенка»

    Оценены шансы Сафонова не пропустить в третьем матче за ПСЖ подряд

    Военкоры показали технику НАТО ВСУ для контратаки на Купянск

    Подольская рассказала о ремонте в новом доме

    Перечислены способы сэкономить при сборке игрового компьютера

    Россиянка описала брак с турком фразой «наша любовь — это борьба»

    Бойцы СВО рассказали о новом способе сбивать летящие на российские города беспилотники ВСУ

    Пенсионерка попалась с оружием на круизном лайнере и провела пять дней в тюрьме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok