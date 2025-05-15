Швейцария присоединилась ко всем мерам 16-го пакета антироссийских санкций ЕС

Швейцария расширила антироссийские санкции, решив присоединиться ко всем мерам принятого в феврале 16-го санкционного пакета Евросоюза (ЕС). Об этом со ссылкой на Федеральный совет европейской страны сообщает «Интерфакс».

В рамках мер, которые вступают в силу 15 мая, швейцарские власти, в частности, ужесточают ограничения на экспорт товаров двойного, военного и технологического назначения, вводят запрет на поставки в РФ хромовых руд и программного обеспечения для разведки месторождений нефти и газа. Также они решили отказаться от закупки и импорта необработанного российского алюминия, отмечается в публикации.

Швейцария последовательно дает ход санкциям, которые ЕС в последние несколько лет регулярно вводит против России. Так, за несколько дней до вступления в силу 16-го пакета, страна присоединилась к ряду мер в рамках 15-го.

В апреле федеративная республика присоединилась к санкциям против «Ленты.ру», которые Брюссель ввел двумя месяцами ранее.