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14:23, 15 мая 2025Экономика

Швейцария расширила антироссийские санкции

Швейцария присоединилась ко всем мерам 16-го пакета антироссийских санкций ЕС
Дмитрий Воронин

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Швейцария расширила антироссийские санкции, решив присоединиться ко всем мерам принятого в феврале 16-го санкционного пакета Евросоюза (ЕС). Об этом со ссылкой на Федеральный совет европейской страны сообщает «Интерфакс».

В рамках мер, которые вступают в силу 15 мая, швейцарские власти, в частности, ужесточают ограничения на экспорт товаров двойного, военного и технологического назначения, вводят запрет на поставки в РФ хромовых руд и программного обеспечения для разведки месторождений нефти и газа. Также они решили отказаться от закупки и импорта необработанного российского алюминия, отмечается в публикации.

Швейцария последовательно дает ход санкциям, которые ЕС в последние несколько лет регулярно вводит против России. Так, за несколько дней до вступления в силу 16-го пакета, страна присоединилась к ряду мер в рамках 15-го.

В апреле федеративная республика присоединилась к санкциям против «Ленты.ру», которые Брюссель ввел двумя месяцами ранее.

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