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13:41, 22 апреля 2025Интернет и СМИ

Швейцария ввела санкции против «Ленты.ру»

Власти Швейцарии ввели санкции против «Ленты.ру» и еще семи российских СМИ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Власти Швейцарии ввели санкции против онлайн-издания «Лента.ру» и еще семи российских СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO), ограничения, которые вступят в силу 23 апреля, коснулись также телеканала «Звезда», газеты «Красная звезда», информационного агентства News Front, портал RuBaltic.ru, Фонд стратегической культуры, сайт Eurasia Daily и сайт SouthFront.

24 февраля Европейский союз (ЕС) также ввел санкции против «Ленты.ру» и нескольких других изданий. Подчеркивалось, что сотрудники изданий не могут осуществлять вещание, но им позволено проводить исследования и интервью.

О решении ЕС внести «Ленту.ру» в новый пакет санкций стало известно 21 февраля. По мнению EUObserver, российские СМИ могли повлиять на результаты выборов в европейских государствах, по итогам которых большинство голосов получали партии, несогласные с общей позицией ЕС.

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