Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:40, 13 февраля 2025Мир

Стало известно о новых санкциях Швейцарии против России

Швейцария вслед за Евросоюзом откажется признавать некоторые решения судов РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Pixabay

Швейцария вслед за Евросоюзом расширила список санкций против России, принятых в рамках 15-го пакета санкций Брюсселя. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны, передает ТАСС.

«Федеральный совет 12 февраля 2025 года решил присоединиться к мерам 15-го пакета санкций, введенных ЕС в отношении России», — говорится в документе.

Также отмечается, что Берн теперь запретит признавать и исполнять определенные судебные решения, в соответствии с которыми суды России претендуют на исключительную юрисдикцию в спорах между компаниями двух стран.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует принять 16-й пакет санкций 24 февраля, к третьей годовщине специальной военной операции на Украине. Новый покет предполагает дать «ясный сигнал» России, он содержит «меры против специфических секторов российской экономики, которые до сих пор либо вообще, либо недостаточно были охвачены» ограничениями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин полтора часа говорил с Трампом. Президента США пригласили в Москву

      Евросоюз обвинили в неспособности урегулировать конфликт на Украине

      Маск решил ночевать в Белом доме из-за тяжелой работы в новом департаменте

      В США раскрыли план Трампа по Украине

      Стало известно о новых санкциях Швейцарии против России

      В Белоруссии заявили об атаке беспилотников в находящемся рядом российской границей городе

      Трамп оценил рейтинг Зеленского среди украинцев

      Трамп отказался раскрыть свой план урегулирования на Украине

      Российский боец в одиночку сжег украинский БТР

      В России сочли заявления шефа Пентагона «холодным душем» для Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше