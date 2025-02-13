Стало известно о новых санкциях Швейцарии против России

Швейцария вслед за Евросоюзом откажется признавать некоторые решения судов РФ

Швейцария вслед за Евросоюзом расширила список санкций против России, принятых в рамках 15-го пакета санкций Брюсселя. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны, передает ТАСС.

«Федеральный совет 12 февраля 2025 года решил присоединиться к мерам 15-го пакета санкций, введенных ЕС в отношении России», — говорится в документе.

Также отмечается, что Берн теперь запретит признавать и исполнять определенные судебные решения, в соответствии с которыми суды России претендуют на исключительную юрисдикцию в спорах между компаниями двух стран.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует принять 16-й пакет санкций 24 февраля, к третьей годовщине специальной военной операции на Украине. Новый покет предполагает дать «ясный сигнал» России, он содержит «меры против специфических секторов российской экономики, которые до сих пор либо вообще, либо недостаточно были охвачены» ограничениями.