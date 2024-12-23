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08:00, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

Евросоюз запланировал принять 16-й пакет санкций к третьей годовщине СВО

Welt am Sonntag: ЕС хочет принять 16-й пакет санкций против России 24 февраля
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Евросоюз планиррует принять 16-й пакет санкций 24 февраля, к третьей годовщине специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag, ссылаясь на дипломатические источники в Брюсселе.

Дипломаты раскрыли изданию, что новый покет предполагает дать «ясный сигнал» России, он содержит «меры против специфических секторов российской экономики, которые до сих пор либо вообще, либо недостаточно были охвачены» ограничениями. Также в него хотят включить дополнительные меры, направленные против лиц и организаций, которыее по мнению Евросоюза распространяют позицию Москвы и «подрывают территориальную целостность Украины».

Кроме того, Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба разработали персональные санкции — запрет на въезд и заморозка активов, в частности, в Германии.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе саммита ЕС отказался одобрить новые санкции, аппелируя к тому, что хочет дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и затем принять решение.

Ранее венгерский журналист Габор Штир раскрыл истинное отношение Орбана к России и президенту Владимиру Путину. По его словам, премьер-министр Венгрии не любит РФ или является «пророссийским политиком», а уважает Путина и видит в Москве прагматичного партнера.

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