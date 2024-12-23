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06:30, 23 декабря 2024Мир

Раскрыто истинное отношение Орбана к России и Путину

Венгерский журналист Штир: Орбан не любит Россию, а уважает Путина
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не любит Россию или является «пророссийским политиком», а уважает президента страны Владимира Путина и видит в Москве прагматичного партнера. Об этом заявил венгерский журналист, руководитель отдела по внешней политике газеты Magyar Nemzet Габор Штир в интервью «Ленте.ру».

Помните, что Орбан исходит только из венгерских интересов. И надо помнить, что он убежденный антикоммунист и антисоветчик. Он крайне негативно относится к советском периоду. Грубо говоря, он не любит Россию, а уважает Путина, исходя из своих прагматических целей

Габор ШтирРуководитель отдела по внешней политике венгерской газеты Magyar Nemzet

Эксперт также обратил внимание, что главу венгерского правительства привлекает то, насколько сильно Россия изменилась за последние тридцать лет, став защитником традиционных ценностей. По его словам, венгерское общество тоже уважает русских, так как они видят в Москве «симпатичную альтернативу неолиберализму» стран Запада.

Кроме того, влияет и фактор личных отношений Орбана и Путина — Штир подчеркнул, что оба политика являются прагматиками, которых не волнуют идеологические различия.

На мой взгляд, важен еще и фактор личности — Путин и Орбан очень хорошо понимают друг друга. Они с утра до вечера занимаются глобальными, геополитическими вопросами и им явно это интереснее, чем какие-то внутренние проблемы

Габор ШтирРуководитель отдела по внешней политике венгерской газеты Magyar Nemzet

Ранее Орбан заявил, что санкции против России нужно как можно скорее и в максимально полном объеме пересмотреть. По его словам, Будапешт считает санкции угрозой для экономики Европы и надеется на их отмену с окончанием конфликта на Украине. Он также указал, что позицию Венгрии по пересмотру антироссийских ограничений разделяет несколько стран Европейского союза (ЕС).

Вот это да!
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