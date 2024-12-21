Орбан призвал как можно скорее пересмотреть санкции против России

Орбан заявил, что санкции против России нужно как можно скорее пересмотреть

Санкции против России нужно как можно скорее и в максимально полном объеме пересмотреть. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

По словам политика, Будапешт рассчитывает, что антироссийские санкции, разрушающие экономику Европы, будут отменены с окончанием конфликта на Украине. Он также указал, что позицию Венгрии по пересмотру санкций против России в Евросоюзе разделяет «пара стран», остальные же пока к этому не готовы.

Ранее стало известно, что Орбан призвал к стратегическому терпению, комментируя информацию о возможном вето страны на продление санкций Евросоюза против России. По его словам, ситуацию нужно проанализировать с точки зрения того, какие шаги будут рациональными, а какие нет.

Перед этим агентство Bloomberg сообщило, что Орбан заявил лидерам Европейского союза о решении не продлевать санкции против России до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.