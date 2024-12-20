Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:46, 20 декабря 2024Мир

Трамп стал причиной нежелания Венгрии продлевать санкции против России

Bloomberg: Орбан решил не продлевать санкции против РФ до инаугурации Трампа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Европейского союза (ЕС), что решил не продлевать санкции против России до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Для введения санкций необходимо согласие всех 27 стран — членов ЕС, поэтому Венгрия может заблокировать решение всего объединения. Следующее решение о продлении антироссийских санкций должно быть принято до конца января, через 11 дней после вступления Трампа в должность.

Нежелание Орбана принять решение усилило беспокойство европейских лидеров из-за опасений, что венгерский премьер может объединиться с Трампом, чтобы прекратить финансовую и военную поддержку Украины.

Ранее Виктор Орбан призвал украинского лидера Владимира Зеленского определиться с рождественским перемирием. По его словам, предложение о перемирии по-прежнему остается в силе. Он подчеркнул, что «одна сторона», имея ввиду Россию, приняла его инициативу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по Украине. Атаку назвали возмездием за убийство генерала Кириллова

      В ЕС назвали ошибкой заявления о победе Украины

      Наемника из Литвы заочно осудят в России за участие в боях на стороне ВСУ

      На российском курорте взорвался жилой дом

      Кинолог назвал способы успокоить домашних собак во время праздников

      Шакира назвала имя поддержавшего ее после расставания с Пике мужчины

      Маск предрек спасение Германии ультраправыми

      В Госдуме отреагировали на разрешение религиозного многоженства для мусульман в России

      На Украине подтвердили продвижение российских военных в Курской области и возле Курахово

      Задержан глава корпорации, отвечавший за оборону Курской области. В чем его подозревают?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше