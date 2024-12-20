Трамп стал причиной нежелания Венгрии продлевать санкции против России

Bloomberg: Орбан решил не продлевать санкции против РФ до инаугурации Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Европейского союза (ЕС), что решил не продлевать санкции против России до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Для введения санкций необходимо согласие всех 27 стран — членов ЕС, поэтому Венгрия может заблокировать решение всего объединения. Следующее решение о продлении антироссийских санкций должно быть принято до конца января, через 11 дней после вступления Трампа в должность.

Нежелание Орбана принять решение усилило беспокойство европейских лидеров из-за опасений, что венгерский премьер может объединиться с Трампом, чтобы прекратить финансовую и военную поддержку Украины.

Ранее Виктор Орбан призвал украинского лидера Владимира Зеленского определиться с рождественским перемирием. По его словам, предложение о перемирии по-прежнему остается в силе. Он подчеркнул, что «одна сторона», имея ввиду Россию, приняла его инициативу.