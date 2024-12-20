Орбан призвал к терпению по вопросу вето на продление санкций против РФ

Орбан призвал к стратегическому терпению по вопросу вето на санкции против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к стратегическому терпению, комментируя информацию о возможном вето страны на продление санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает MTI.

«Ситуацию необходимо обсудить и проанализировать с точки зрения того, какие шаги будут рациональными, а какие иррациональными», — сказал он.

При этом Орбан ушел от ответа на вопрос о том, нужно ли будет дождаться для этого прихода к власти избранного лидера США Дональда Трампа. По словам премьер-министра, решение должно быть принято всеми членами ЕС.

Ранее Bloomberg сообщило, что Орбан заявил лидерам Европейского союза о решении не продлевать санкции против России до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Для введения санкций необходимо согласие всех 27 стран — членов ЕС, поэтому Венгрия может заблокировать решение всего объединения. Следующее решение о продлении антироссийских санкций должно быть принято до конца января, через 11 дней после вступления Трампа в должность.