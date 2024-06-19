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11:31, 19 июня 2024Мир

В Швейцарии захотели непрямые поставки оружия на Украину

Die Weltwoche: в Швейцарии обсудят непрямые поставки оружия на Украину

Фото: Alina Smutko / Reuters

Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии представила законопроект, который разрешает непрямые поставки оружия на Украину. Об этом сообщает Die Weltwoche.

«Комиссия внесла предложение изменить некоторые положения Закона о военных материалах, чтобы разрешить реэкспорт в страны с аналогичными механизмами и ценностями экспортного контроля, что и Швейцария. Это касается Украины и непрямых поставок военной помощи», — передает газета.

Авторы материала добавили, что законопроект был принят с небольшим перевесом. Однако они отмечают, что сохраняется вопрос поддержки инициативы большинством в Национальном совете и Совете кантонов.

7 июня президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что ее страна не может поставлять Киеву оружие из-за нейтралитета, однако отправляет на Украину гуманитарную помощь.

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      Дарья Устьянцева
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