В Швейцарии захотели непрямые поставки оружия на Украину

Die Weltwoche: в Швейцарии обсудят непрямые поставки оружия на Украину

Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии представила законопроект, который разрешает непрямые поставки оружия на Украину. Об этом сообщает Die Weltwoche.

«Комиссия внесла предложение изменить некоторые положения Закона о военных материалах, чтобы разрешить реэкспорт в страны с аналогичными механизмами и ценностями экспортного контроля, что и Швейцария. Это касается Украины и непрямых поставок военной помощи», — передает газета.

Авторы материала добавили, что законопроект был принят с небольшим перевесом. Однако они отмечают, что сохраняется вопрос поддержки инициативы большинством в Национальном совете и Совете кантонов.

7 июня президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что ее страна не может поставлять Киеву оружие из-за нейтралитета, однако отправляет на Украину гуманитарную помощь.