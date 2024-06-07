Президент Швейцарии объяснила отказ поставлять оружие Украине

Президент Амхерд: Швейцария не может поставлять Киеву оружие из-за нейтралитета

Швейцария не может поставлять Украине оружие из-за своего нейтралитета. Отказ от военной помощи Киеву объяснила президент страны Виола Амхерд в интервью FAZ.

«Мы не можем поставлять оружие по причине нашего нейтралитета. Однако мы предоставили гуманитарную помощь, провели в Лугано первую конференцию по вопросам восстановления Украины», — отметила глава государства.

Она подчеркнула, что право нейтралитета устанавливает четкие границы по поставкам оружия странам в состоянии вооруженного конфликта.

Ранее Амхерд заявила, что саммит по Украине, который пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке, не завершится подписанием мирного договора. По ее словам, очевидно, что по итогам саммита не будет возможности установить мир, поскольку для этого за столом переговоров должны сидеть две стороны конфликта.