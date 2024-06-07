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10:11, 7 июня 2024Мир

Швейцария не увидела возможности установить мир по итогам саммита по Украине

Президент Швейцарии Амхерд: саммит по Украине не завершится мирным договором

Фото: Reuters

Саммит по Украине, который пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке, не завершится подписанием мирного договора. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По ее словам, очевидно, что по итогам саммита не будет возможности установить мир, поскольку для этого за столом переговоров должны сидеть две стороны конфликта. «С помощью этой конференции мы хотим создать диалоговую платформу, где в качестве первого шага мы обсудим, как можно достичь мира на Украине», — подчеркнула она.

Президент указала на то, что предстоящий саммит является «конференцией по вопросам мира на Украине», а не «мирной конференцией». Она также отметила, что Россия «могла бы принять участие в возможной последующей конференции».

Амхерд добавила, что важной частью саммита является присутствие на нем не только западных государств, но и стран Глобального Юга. Швейцария была открыта для приглашения России, но Москва, по утверждению Амхерд, «публично заявила, что не будет участвовать», еще до того, как были разосланы приглашения.

Ранее Мексика, Никарагуа и Аргентина отказались присутствовать на саммите по Украине в Швейцарии. Манагуа назвала мероприятие политическим фарсом, направленным на предъявление России «очередного ультиматума». Мехико также отказался от участия из-за отсутствия на саммите Москвы, а президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что ему будет «неудобно ехать».

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      Виктория Кондратьева
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