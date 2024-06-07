Еще несколько стран отказались ехать на саммит Зеленского в Швейцарию. Что не устроило Мексику, Никарагуа и Аргентину?

Мексика и Никарагуа отказали Зеленскому в конференции по Украине в Швейцарии

За ночь 7 июня сразу несколько стран заявили об отказе отправить своих делегатов в Швейцарию на мирную конференцию по урегулированию конфликта на Украине.

Внешнеполитическое ведомство Никарагуа заявило, что считает предстоящий саммит политическим фарсом. Дипломаты указали, что участники саммита не намерены найти путь к миру, а лишь хотят «предъявить России очередной ультиматум».

Посольство Мексики в Москве сообщило, что Мехико отказался от полученного приглашения из-за отсутствия на саммите российской стороны. «Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта», — заявили дипломаты.

Президент Аргентины Хавьер Милей, несмотря на свое европейское турне, отказался от визита в Швейцарию. Газета La Nacion указала, что главе государства «было бы неудобно ехать, а затем возвращаться, чтобы быть в стране в эти первые в стране национальные праздники для Милея в качестве лидера страны». Позднее стало известно, что Милей 12 июня посетит Италию, пробудет там три дня, после чего вернется в Аргентину. Затем он посетит Германию и Испанию, где примет участие в запланированных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что еще одна латиноамериканская страна — Бразилия — не отправит высокопоставленных лиц на конференцию по Украине в Швейцарии. В саммите примет участие лишь бразильский посол в Берне Клаудия Фонсека Буцци, не уполномоченная принимать политические решения.

В России раскритиковали предстоящий саммит

Накануне, 6 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал швейцарский саммит пустым времяпрепровождением. При этом он отметил, что, не позвав Россию на мероприятие, Швейцария отошла от своей многолетней позиции нейтралитета.

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сравнил конференцию по Украине в Швейцарии с международным музыкальным конкурсом. «Евровидение же проходит, это примерно из этой же серии. Результат будет примерно такой же», — так он указал на отсутствие смысла в предстоящем мероприятии без участия в ней России, Китая и других ведущих стран.

Москва исходит из того, что руководители всех стран осознают мошеннический характер конференции по Украине в Швейцарии, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, на мероприятии «речь пойдет о том, чтобы предъявить России априори неприемлемый ультиматум».

Бразилия и Китай предложили альтернативный саммит

24 мая Бразилия и Китай выдвинули альтернативу мирному саммиту в Швейцарии. Саммит, организованный двумя странами, предполагает равноправное участие всех сторон конфликта на Украине, а также справедливое обсуждение всех мирных планов. До этого Пекин отказался от участия в швейцарской конференции, объяснив это несоответствием требованиям Китая о равном положении России и Украины на переговорах.

Позднее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поддерживает инициативу Китая и Бразилии. По его словам, страну устроит формат, который поддержали бы и Москва, и Киев.

На фоне обсуждения идей по устройству конференции, канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, что истинной целью мероприятия в Швейцарии является привлечение большего количества стран на сторону Киева.

Всем нужно это понять, на саммите не будет никаких мирных переговоров Олаф Шольц канцлер ФРГ

Немецкий политик также подчеркнул, что конференция в Швейцарии не призвана стать началом переговоров о мире. На фоне этого швейцарские СМИ назвали саммит «мошенничеством года». Также издания описали будущие переговоры как «дорогое пиар-шоу» и «лицемерие».