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00:53, 7 июня 2024Мир

Мексика отказалась от приглашения на конференцию по Украине

Мексика отказалась принять участие в конференции по Украине в Швейцарии
СюжетСаммит G7

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Мексика не будет присутствовать на мирной конференции по Украине в Швейцарии, несмотря на полученное приглашение. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве страны в РФ.

«Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта», — заявили в посольстве.

Ранее стало известно об отказе аргентинского лидера Хавьера Милея от участия в конференции по украинскому конфликту. По данным издания La Nacion, аргентинский лидер также не будет присутствовать на саммите «Большой семерки» (G7) в Италии.

До этого сообщалось, что Пакистан, скорее всего, пропустит конференцию по Украине в Швейцарии. Кроме того, на мероприятии не будет делегаций Китая и Саудовской Аравии.

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      Марина Совина
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