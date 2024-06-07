Мексика отказалась от приглашения на конференцию по Украине

Мексика отказалась принять участие в конференции по Украине в Швейцарии

Мексика не будет присутствовать на мирной конференции по Украине в Швейцарии, несмотря на полученное приглашение. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве страны в РФ.

«Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта», — заявили в посольстве.

Ранее стало известно об отказе аргентинского лидера Хавьера Милея от участия в конференции по украинскому конфликту. По данным издания La Nacion, аргентинский лидер также не будет присутствовать на саммите «Большой семерки» (G7) в Италии.

До этого сообщалось, что Пакистан, скорее всего, пропустит конференцию по Украине в Швейцарии. Кроме того, на мероприятии не будет делегаций Китая и Саудовской Аравии.