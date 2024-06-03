Стало известно о пропуске еще одной страной саммита по Украине в Швейцарии

Pakistan Today: Пакистан, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии

Пакистан, скорее всего, пропустит саммит по Украине, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Об этом стало известно Pakistan Today от источников.

«Саммит сталкивается с серьезным препятствием: отсутствием России, ключевого игрока в конфликте. Это отсутствие, наряду с продолжающимся дипломатическим давлением со стороны западных держав, поставило Пакистан в деликатное положение, оставив участие страны в саммите под вопросом», — рассказал изданию дипломат на условиях анонимности.

Несмотря на то что страна получила приглашение, участвовать она, вероятно, не будет. Это связано с нейтральной позицией Пакистана в вопросах конфликта на Украине, добавил дипломат.

Ранее участвовать в конференции по Украине в Швейцарии отказался Китай. По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, этот саммит не соответствует требованиям Пекина. Китай настаивает на одинаковом согласии России и Украины на условия переговоров, их равном положении, а также обсуждении всех мирных инициатив.