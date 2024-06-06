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19:56, 6 июня 2024Мир

Песков двумя словами охарактеризовал конференцию по Украине в Швейцарии

Песков назвал пустым времяпрепровождением конференцию по Украине в Швейцарии
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пустым времяпрепровождением конференцию по Украине, которая пройдет на курорте Бюргеншток в Швейцарии 15-16 июня. Его слова передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия будет внимательно наблюдать за так называемым мирным саммитом в Швейцарии.

Швейцарское правительство сообщило, что на «саммит мира» приглашены делегации более 160 стран. Конференция будет основана на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы. В частности, обсуждаться будет «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского.

Россия не получила от Швейцарии приглашения на данное мероприятие. Дмитрий Песков отметил, что Берн таким образом отказался от своего нейтрального статуса.

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      Лина Пивоварова
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