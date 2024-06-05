Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:21, 5 июня 2024Мир

В Кремле обвинили Швейцарию в отказе от нейтралитета

Песков: не позвав Россию на саммит по Украине, Швейцария отошла от нейтралитета

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцария отошла от нейтралитета, не позвав Россию на предстоящий мирный саммит по Украине, который пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. В отказе от нейтрального статуса страну обвинил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Действительно, таким образом Швейцария отходит от своей, собственно, многолетней, давней традиционной [позиции], основанной на нейтралитете», — отметил официальный представитель Кремля, комментируя призыв крупнейшей партии Швейцарии пригласить на конференцию Россию.

Ранее швейцарская партия «Демократический союз центра» (UDC), являющаяся самой крупной в стране, призвала власти позвать представителей России на предстоящий саммит по Украине.

По мнению представителей партии, отсутствие российской стороны на саммите может создать впечатление, что Швейцария «организует конференцию для противников России».

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме отреагировали на озвученный в Генштабе возможный срок окончания СВО

      Названы цены на новую Lada Iskra

      ВМФ получит новую «Ладу» с «Калибрами» в 2024 году

      В Грузии прокомментировали слушания в Конгрессе США по закону об иноагентах

      Военный летчик-пенсионер захотел уехать на Украину и обучать пилотов ВСУ. Его поймала ФСБ

      В РПЦ высказались о будущем оккультизма в России

      Дефицит федерального бюджета оценили

      Израиль заподозрили в проведении тайной операции в США

      Акула-людоед напала на тренировавшихся у берега пловцов

      Российский комик съездил в США и описал страну словами «все очень дорогое»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше