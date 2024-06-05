В Кремле обвинили Швейцарию в отказе от нейтралитета

Песков: не позвав Россию на саммит по Украине, Швейцария отошла от нейтралитета

Швейцария отошла от нейтралитета, не позвав Россию на предстоящий мирный саммит по Украине, который пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. В отказе от нейтрального статуса страну обвинил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Действительно, таким образом Швейцария отходит от своей, собственно, многолетней, давней традиционной [позиции], основанной на нейтралитете», — отметил официальный представитель Кремля, комментируя призыв крупнейшей партии Швейцарии пригласить на конференцию Россию.

Ранее швейцарская партия «Демократический союз центра» (UDC), являющаяся самой крупной в стране, призвала власти позвать представителей России на предстоящий саммит по Украине.

По мнению представителей партии, отсутствие российской стороны на саммите может создать впечатление, что Швейцария «организует конференцию для противников России».