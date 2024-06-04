Крупнейшая партия Швейцарии призвала пригласить Россию на конференцию по Украине

Крупнейшая партия Швейцарии призвала власти позвать Россию на саммит по Украине

Крупнейшая в парламенте партия Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) призвала власти страны позвать представителей России на предстоящий саммит по Украине в Бюргенштоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление партии.

«UDC призывает к участию всех сторон в конфликте и к тому, чтобы не создавалось впечатление, что Швейцария организует конференцию для противников России», — утверждается в тексте заявления.

По мнению партии, власти Швейцарии должны «приложить все усилия для того, чтобы российская сторона также участвовала в Бюргенштокской конференции». Для этого, как утверждает UDC, необходимо направить «официальное письменное приглашение для России со стороны Швейцарии».

Саммит по Украине пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. На конференцию были приглашены более 160 стран, однако Россия приглашения не получила.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отказ стран от участия в саммите тем, что они не хотят «тратить время впустую» на обсуждение украинского конфликта без участия России.