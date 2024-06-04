В Кремле объяснили отказ стран от швейцарского саммита по Украине

Страны пропускают предстоящий швейцарский саммит по конфликту на Украине, чтобы не тратить время впустую. Таким образом нежелание государств участвовать в мирной конференции объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Что касается неучастия целого ряда стран — это абсолютно понятная позиция. Страны не хотят принимать участие в мероприятии, в котором нет целеполагания», — заявил официальный представитель Кремля.
Он добавил, что предстоящая конференция в Швейцарии — «совершенно абсурдное занятие, праздное времяпрепровождение».
По словам Пескова, «очень многие страны не хотят тратить время впустую», так как считают, что обсуждение украинского конфликта без участия России не приведет ни к каким результатам.
Саммит по Украине пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. На конференцию были приглашены более 160 стран, однако Россия приглашения не получила.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что отказ стран от участия в швейцарском саммите по Украине является прагматичным решением.