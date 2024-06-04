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12:24, 4 июня 2024Мир

В Британии раскрыли причину отъезда Зеленского из Киева

Эксперт Меркурис: Зеленский покидает Украину из-за тяжелой обстановки в Киеве

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский покидает Украину и отправляется в другие страны из-за тяжелой обстановки в Киеве. Причину отъезда украинского лидера из столицы раскрыл британский эксперт Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

«Можно было бы предположить, что у Зеленского много проблем, которые сейчас должны держать его в Киеве, но он, как это водится, оказавшись в сложной ситуации в украинской столице, решает отправиться в другие страны», — заявил эксперт.

По его словам, именно по этой причине президент Украины недавно побывал в Сингапуре и на Филиппинах. Аналитик также подчеркнул, что Зеленский своими визитами в страны Азии хочет втянуть государства этого региона в вооруженный конфликт на Украине.

Ранее Меркурис рассказал, что российские войска активно приближаются к основным центрам снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что для Киева эта ситуация выглядит «очень плохо», а наступление России только начинает набирать обороты.

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      Виктория Кондратьева
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