В Британии заявили о приближении войск России к основным центрам снабжения ВСУ

Меркурис сообщил, что войска РФ приближаются к основным центрам снабжения ВСУ

Российские войска активно приближаются к основным центрам материально-технического снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Другими словами, они (российские войска — прим. «Ленты.ру») достигают мягкое подбрюшье украинской армии», — высказался он.

Как считает эксперт, для Киева ситуация выглядит «очень плохо». Меркурис добавил, что наступление Вооруженных сил России продолжит набирать обороты.

Ранее Меркурис заявил, что отправка странами Запада систем Patriot ВСУ в Харьковскую область приведет к их уничтожению российскими войсками. Он отметил, что российские войска способны на дальней дистанции фиксировать отправку систем и затем уничтожать их в краткие сроки.