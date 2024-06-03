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17:21, 3 июня 2024Мир

На Западе предрекли будущее систем Patriot в Харьковской области

Меркурис: отправка систем Patriot ВСУ приведет к их уничтожению

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Отправка странами Запада систем Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Харьковскую область приведет к их уничтожению российскими войсками. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в своем канале на Youtube.

«На самом деле мы знаем, что это уже происходило: русские систематически и методично уничтожали ракеты класса "земля — воздух" С-300 и другие, которые были расположены вокруг Харькова (...) Посылать туда Patriot было бы самоубийством, это гарантирует уничтожение этих дорогостоящих систем», — рассказал военный аналитик.

Меркурис также подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России способны на дальней дистанции фиксировать отправку систем и затем уничтожать их в краткие сроки.

Ранее глава специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг допустил использование ВСУ систем противовоздушной обороны американского производства Patriot для нанесения ударов по российской авиации.

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      Максим Габриелян
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