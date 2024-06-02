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21:36, 2 июня 2024Мир

Немецкий генерал допустил использование ВСУ Patriot для ударов по авиации России

Генерал МО ФРГ Фройдинг допустил применение ВСУ Patriot для ударов по авиации РФ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Globallookpress.com

Глава специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ, генерал-майор Кристиан Фройдинг в эфире телеканала ARD допустил использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) систем противовоздушной обороны американского производства Patriot для нанесения ударов по российской авиации. Его слова приводит РИА Новости.

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией... Они могут применяться в рамках международного права», — уточнил офицер.

Он выразил уверенность, что украинская сторона будет соблюдать международное право. Генерал не раскрыл, применялось ли уже поставленное Германией оружие по российской территории.

Ранее издание Politico писало, что США начали обсуждать возможность разрешить ВСУ наносить удары вглубь России западным оружием. Уточнялось, что окончательное решение еще не принято. Подобное обсуждение может быть связано с ходом специальной военной операции (СВО).

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      Марина Совина
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