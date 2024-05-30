В США обсуждают возможность ударов западным оружием по России. Белый дом обеспокоен ходом СВО

Politico: США обсуждают, можно ли ВСУ атаковать Россию оружием Запада

В США начали обсуждать возможность разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России западным оружием. Как сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения, окончательное решение еще не принято. Подобное обсуждение может быть связано с ходом специальной военной операции (СВО).

В США заявили о беспокойстве из-за способности Киева отражать атаки России

В материале говорится, что США могут разрешить Украине бить по России западным оружием, когда европейские союзники, американские чиновники и представители Украины надавят на Вашингтон. Журналисты также отмечают, что инициированное обсуждение связано с беспокойством Белого дома относительно способности Киева отражать атаки России, особенно после последнего наступления в Харьковской области.

По этому вопросу также высказывался председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил страны генерал Чарльз Браун. Он напомнил, что у украинской армии есть не только американское оружие, которое она может использовать для атак по РФ.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Источники издания сообщили, что окончательное решение по ударам не принято. Человек, близкий к Офису президента Украины Владимира Зеленского, также заявил, что Белый дом не предпринимал конкретных действий по этому вопросу.

США делали противоположные заявления об ударах по России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее в мае заявлял, что США не поощряют удары Украины по территории России и не подталкивают Киев к таким действиям.

«Мы не поощряем атаки предоставленным США оружием по российской территории. Это наша политика, которая не претерпела изменений», — сказал Кирби.

При этом позже госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина сама будет решать, наносить ли ей удары в глубине России. «Что касается обеспечения, поддержки атак за пределами Украины, то мы этим не занимались. Но Украина должна будет принять собственные решения и примет их», — отмечал он.