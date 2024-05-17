В США выступили против ударов Украины по территории России

Кирби: Белый дом не поощряет удары Украины по территории России

США не поощряют удары Украины по территории России и не подталкивают Киев к таким действиям. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

«Мы не поощряем атаки предоставленным США оружием по российской территории. Это наша политика, которая не претерпела изменений», — сказал Кирби.

Ранее авторы американского журнала Foreign Policy отметили, что положение Украины в ходе специальной военной операции (СВО) становится все опаснее. Сложившаяся ситуация толкает США на большие риски, включая снятие Вашингтоном запрета на нанесение ударов американским оружием по российской территории.

До того президент Украины Владимир Зеленский допускал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Такое развитие событий он предрек в случае, если Киев не получит две системы противовоздушной обороны Patriot.