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22:34, 17 мая 2024Интернет и СМИ

В США заявили об опасной позиции Украины в конфликте с Россией

FP: позиция Украины в конфликте с Россией толкает Киев и США на большие риски
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Положение Украины в ходе специальной военной операции (СВО) России становится все опаснее. Об этом написал американский журнал Foreign Policy.

По мнению авторов публикации, предположения о победе Украины в конфликте выглядят все более сомнительным. Поэтому положение Киева толкает США на большие риски, включая снятие Вашингтоном запрета на нанесение ударов американским оружием по российской территории.

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«Вопреки санкциям, российская экономика показала умеренный рост в 2023 году и находится на пути к повторению этого в текущем году. С другой стороны уравнения, стратегическая позиция Украины становится все более опасной», — заявили в публикации.

Потеря территорий, дефицит систем противовоздушной обороны (ПВО) и снарядов вынуждают Украину и ее западных партнеров изменить свой подход к конфликту. Журналисты FP предположили, что администрация президента США Джо Байдена больше не сможет запрещать наносить Киеву удары по территории России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допускал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Такое развитие событий он предрек в случае, если Киев не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Однако позже Зеленский заявил о стабилизации ситуации в Харьковской области.

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      Марина Совина
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