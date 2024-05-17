Зеленский прокомментировал ситуацию в Харьковской области

Зеленский заявил, что ситуация в Харьковской области стабилизирована

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли стабилизировать ситуацию в Харьковской области, следует из заявления президента страны Владимира Зеленского. Его слова приводит «РБК-Украина».

Как утверждает Зеленский, украинские Силы обороны якобы «стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся». По его данным, самая глубокая точка продвижения российских сил составляет 10 километров.

«Мы усилили несколько направлений отдельными батальонами — то, что можно было забрать где-то из резерва и из некоторых направлений», — добавил украинский президент.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина может потерять контроль над Харьковом. Такое развитие событий президент страны допустил в случае, если Киев не получит две системы противовоздушной обороны Patriot.