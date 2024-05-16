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14:55, 16 мая 2024Бывший СССР

Зеленский допустил потерю Харькова

Зеленский: Украина может потерять Харьков, если не получит две системы Patriot

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский допустил потерю Харькова, если страна не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

«Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, Россия не сможет занять Харьков», —заявил украинский лидер.

По его словам, ситуация в Харьковской области очень серьезная для Украины и страна не может себе позволить потерять город.

Ранее стало известно, что власти США и Украины в срочном порядке обсуждают вопрос размещения систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на территории Харькова, о чем сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Киеве.

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      Валентин Карант
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