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15:35, 15 мая 2024Мир

Стало известно о возможности размещения ПВО Patriot в Харькове

Блинкен: США и Украина обсуждают вопрос размещения систем ПВО Patriot в Харькове

Фото: David Keaton / AP

Власти США и Украины в срочном порядке обсуждают вопрос размещения систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на территории Харькова. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Киеве, сообщает Reuters.

«Мы уделяем большое внимание комплексам Patriot и другим системам ПВО, стараемся изыскать их [из доступных запасов] и доставить на Украину. Харьков, конечно же, является одним из наших неотложных приоритетов», — прокомментировал Блинкен вопрос о помощи Киева на фоне российского наступления. Он добавил, что США будут стремиться обеспечить Украину «всем необходимым».

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена задумалась о поставке Киеву еще одной батареи Patriot. По данным Bloomberg, в Вашингтоне работают над этим, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский попросил у госсекретаря США Энтони Блинкена две системы противовоздушной обороны Patriot для Харькова и области. Зеленский также призвал как можно скорее доставить на Украину новый пакет военной помощи. По его словам, это имеет решающее значение. Кроме того, глава государства назвал самым большим дефицитом средства ПВО.

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      Виктория Кондратьева
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