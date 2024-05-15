США задумали отправить Украине еще одну батарею Patriot

Bloomberg: Вашингтон работает над отправкой Украине еще одной системы Patriot

Администрация президента США Джо Байдена задумался о поставке Киеву еще одной батареи Patriot. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в Вашингтоне работают над этим, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, над планами по отправке Киеву дополнительных систем ПВО из своих запасов работают и европейские союзники Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у госсекретаря США Энтони Блинкена две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Харькова и области. Зеленский также призвал как можно скорее доставить на Украину новый пакет военной помощи. По его словам, это имеет решающее значение. Кроме того, глава государства назвал самым большим дефицитом средства ПВО.