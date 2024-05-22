США рассмотрят возможность разрешить Киеву атаки по России

Пентагон: США обсуждают возможность разрешить Киеву атаки по территории России

США рассматривают возможность разрешить Украине наносить удары по территории России. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил страны генерал Чарльз Браун, передает ТАСС.

Он напомнил, что у украинской армии есть не только американское оружие, которое она может использовать для атак по РФ. Браун заявил, что в комитете тщательно изучат и обсудят этот вопрос с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. «Мы продолжим диалог об этом», — пообещал он.

Ранее группа американских конгрессменов призвала Пентагон разрешить Киеву наносить удары по территории России с применением оружия, поставленного США. С такой инициативой выступили законодатели Майк Тернер, Джим Хаймс и Джеральд Коннолли.