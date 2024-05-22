Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:11, 22 мая 2024Мир

США рассмотрят возможность разрешить Киеву атаки по России

Пентагон: США обсуждают возможность разрешить Киеву атаки по территории России
СюжетРакетные удары по Украине:
Чарльз Браун

Чарльз Браун. Фото: Ken Cedeno / Reuters

США рассматривают возможность разрешить Украине наносить удары по территории России. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил страны генерал Чарльз Браун, передает ТАСС.

Он напомнил, что у украинской армии есть не только американское оружие, которое она может использовать для атак по РФ. Браун заявил, что в комитете тщательно изучат и обсудят этот вопрос с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. «Мы продолжим диалог об этом», — пообещал он.

Ранее группа американских конгрессменов призвала Пентагон разрешить Киеву наносить удары по территории России с применением оружия, поставленного США. С такой инициативой выступили законодатели Майк Тернер, Джим Хаймс и Джеральд Коннолли.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россияна Марковская покинула Минобороны. Она стала личным пресс-секретарем Шойгу в 26 лет

      Функционал ЭРА-ГЛОНАСС расширят на дроны и самокаты

      Полковник указал на нестыковку в деле генерала Попова

      Умерла актриса из фильмов «Вий» и «Зигзаг удачи»

      Эрдоган в резких выражениях призвал остановить Израиль в Газе

      Блинкен высказался о решениях Киева наносить удары в глубине России

      Бритни Спирс примерила прозрачное платье на видео

      На Украине рассказали о перспективах группировки ВСУ в Часовом Яре

      Захарова задала США вопрос о переговорах по Косово

      Выживший в авиакатастрофе рассказал о своей судьбе. Он был бездомным, но выдержал испытания и пришел к успеху

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше