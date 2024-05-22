США рассмотрят возможность разрешить Киеву атаки по России
Пентагон: США обсуждают возможность разрешить Киеву атаки по территории РоссииСюжетРакетные удары по Украине:
США рассматривают возможность разрешить Украине наносить удары по территории России. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил страны генерал Чарльз Браун, передает ТАСС.
Он напомнил, что у украинской армии есть не только американское оружие, которое она может использовать для атак по РФ. Браун заявил, что в комитете тщательно изучат и обсудят этот вопрос с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. «Мы продолжим диалог об этом», — пообещал он.
Ранее группа американских конгрессменов призвала Пентагон разрешить Киеву наносить удары по территории России с применением оружия, поставленного США. С такой инициативой выступили законодатели Майк Тернер, Джим Хаймс и Джеральд Коннолли.