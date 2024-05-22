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21:37, 22 мая 2024Мир

Блинкен высказался о решениях Киева наносить удары в глубине России

Блинкен: Украина сама решает, наносить ли ей удары в глубине России

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Украина сама будет решать, наносить ли ей удары в глубине России. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует ТАСС.

Таким образом он прокомментировал возможность снятия ограничений на применение Киевом оружия США. «Что касается обеспечения, поддержки атак за пределами Украины, то мы этим не занимались. Но Украина должна будет принять собственные решения и примет их», — отметил он.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность разрешить Украине наносить удары по территории России.

15 мая госсекретарь США напомнил Украине о запрете ударов по России американским оружием во время своего неожиданного визита в Киев. Он подчеркнул, что США никогда не давали разрешения на использование поставляемых вооружений за пределами территории Украины.

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      Марина Совина
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