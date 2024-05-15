США напомнили Украине о запрете ударов по России американским оружием

Блинкен: Киев имеет право использовать вооружение США только на своей территории

Украина имеет право использовать поставленное вооружение из США только на своей территории. Об этом заявил госсекретарь США в время пресс-конференции в Киеве 15 мая, его слова передает ТАСС.

«США не давали разрешения на использование поставляемых вооружений за пределами территории Украины», — сообщил дипломат.

Он добавил, что «Вашингтон никогда не поощрял такую практику». При этом Блинкен подчеркнул, что при этом условии Киев должен самостоятельно решать, как вести вести свои военные операции.

Ранее госсекретарь заявил, что США поддержат решение Украины о мирных переговорах с Россией. Дипломат отметил, что, если Украина проявит «серьезный интерес к участию в переговорах», Вашингтон готов поддержать любое решение Киева.