США поддержат решение Украины о мирных переговорах с Россией

Блинкен: Украина сама сможет определить начало переговоров с Россией

Украина сама сможет определить, когда ей начинать переговоры с Россией по урегулированию конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова передает РИА Новости.

«Решения, которые касаются непосредственно начала переговоров, должна принимать сама Украина, а не США или любая другая страна», — сообщил дипломат.

Блинкен также добавил, что в случае, если Украина проявит «серьезный интерес к участию в переговорах», Вашингтон поддержит любое решение Киева по прекращению боевых действий.

Ранее госсекретарь назвал нынешний этап конфликта критическим для Украины. Дипломат подчеркнул, что «предстоящие недели и месяцы потребуют многих усилий от украинцев», так как Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются на нескольких участках фронта.