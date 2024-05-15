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14:59, 15 мая 2024Мир

США поддержат решение Украины о мирных переговорах с Россией

Блинкен: Украина сама сможет определить начало переговоров с Россией

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Украина сама сможет определить, когда ей начинать переговоры с Россией по урегулированию конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова передает РИА Новости.

«Решения, которые касаются непосредственно начала переговоров, должна принимать сама Украина, а не США или любая другая страна», — сообщил дипломат.

Блинкен также добавил, что в случае, если Украина проявит «серьезный интерес к участию в переговорах», Вашингтон поддержит любое решение Киева по прекращению боевых действий.

Ранее госсекретарь назвал нынешний этап конфликта критическим для Украины. Дипломат подчеркнул, что «предстоящие недели и месяцы потребуют многих усилий от украинцев», так как Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются на нескольких участках фронта.

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      Дарья Устьянцева
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