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04:19, 7 июня 2024Россия

В России привели неожиданное сравнение конференции по Украине в Швейцарии

Мединский сравнил конференцию по Украине в Швейцарии с «Евровидением»

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сравнил конференцию по Украине в Швейцарии с музыкальным конкурсом «Евровидение». Об этом он рассказал ТАСС.

«Евровидение же проходит, это примерно из этой же серии. Результат будет примерно такой же», — так он указал на отсутствие смысла в предстоящем мероприятии без участия в ней России, Китая и других ведущих стран.

Москва исходит из того, что руководители всех стран осознают мошеннический характер конференции по Украине в Швейцарии, заявил ранее замглавы МИД России Михаил Галузин. Он пояснил, что на саммите «речь пойдет о том, чтобы предъявить России априори неприемлемый ультиматум».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предстоящую конференцию, на которой будет обсуждаться «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского, пустым времяпрепровождением.

Конференция по урегулированию украинского конфликта состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На мероприятие были приглашены делегации более 160 стран. Россия на конференции присутствовать не будет. Ночью 7 июня стало известно, что в мероприятии отказались участвовать Аргентина и Мексика.

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      Марина Совина
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