Венгрия поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине

Глава МИД Сийярто: Венгрия приветствует инициативу Китая и Бразилии по Украине

Венгрия поддерживает инициативу Китая и Бразилии провести конференцию по мирному урегулированию конфликта на Украине в формате, который поддержали бы и Москва, и Киев. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.

«Мы приветствуем заявление Китая и Бразилии, потому что оно нацелено на заключение мира на Украине, а это в наших интересах», — отметил глава МИД Венгрии.

24 мая Бразилия и Китай выдвинули альтернативу «саммиту мира» в Швейцарии. Саммит, организованный двумя странами, предполагает равноправное участие всех сторон конфликта на Украине, а также справедливое обсуждение всех мирных планов.

Пекин ранее отказался от участия в конференции, организованной Швейцарией, объяснив это несоответствием требованиям Китая о равном положении России и Украины на переговорах.