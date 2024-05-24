Bloomberg: Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине

Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы МИД КНР Ван И и экс-руководителя бразильского МИД, советника президента Селсу Аморима.

«Китай и Бразилия поддерживают проведение международной мирной конференции в подходящее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон, а также справедливым обсуждением всех мирных планов», — приводит издание заявление двух стран.

Данный документ стал первой международной декларацией, подписанной Китаем по вопросу специальной военной операции (СВО). Как отмечает агентство, во многом содержание текста повторяет озвученные ранее председателем КНР Си Цзиньпином принципы урегулирования конфликта на Украине.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался ехать на саммит по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. При этом в администрации добавили, что бразильский лидер может приехать на саммит «Большой семерки» (G7) в июне. Там отметили, что президент с интересом относится к предложению об участии в мероприятии.