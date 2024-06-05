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06:08, 5 июня 2024Интернет и СМИ

Швейцарские СМИ назвали мирную конференцию по Украине «мошенничеством года»

RT: швейцарские СМИ назвали мирную конференцию по Украине «мошенничеством года»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мирная конференция на Украине является «мошенничеством года». Об этом сообщил RT в своем Telegram-канале со ссылкой на заголовки швейцарских СМИ.

Также издания называют будущие переговоры «дорогим пиар-шоу» и «лицемерием». Кроме того, СМИ сомневаются в готовности Швейцарии к проведению конференции.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не сможет приехать на мирную конференцию по Украине в Швейцарии из-за акции по сбору средств на его предвыборную кампанию.

До того депутат Госдумы Александр Толмачев рассказал, что Владимир Зеленский и граждане Украины являются разменной монетой для США. Он напомнил, что США активно вовлекали Украину в Североатлантический альянс, что привело к боевым действиям.

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      Евгений Силаев
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