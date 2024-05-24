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09:18, 24 мая 2024Мир

Байден не приедет на конференцию по Украине

Bloomberg: Байден не приедет на конференцию по Украине из-за других планов

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден не сможет приехать на мирную конференцию по Украине из-за акции по сбору средств на его предвыборную кампанию. Об этом сообщает Bloomberg.

«Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в следующем месяце, поскольку это противоречит предвыборному графику. Он собирается присутствовать на акции по сбору средств в Калифорнии вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами», — сообщает издание.

Авторы материала отмечают, что Байден начинает «активнее переходить в режим предвыборной кампании», стремясь превзойти лидерство экс-президента США Дональда Трампа по опросам в ключевых колеблющихся штатах перед выборами в ноябре.

2 мая МИД Швейцарии утвердил дату и место проведения мирной конференции по Украине. По данным ведомства, она состоится с 15 по 16 июня в Бюргенштоке.

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      Дарья Устьянцева
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